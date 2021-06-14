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  3. Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da meydana gelen olayda trafik kazasında ağır yaralanan 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç, yoğun bakımda 4,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu.

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'dan yürek yakan haber geldi. Trafik kazası geçiren ve hayata tutunmaya çalışan polis memuru daha fazla direnemedi. Isparta'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, 4,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

AYLARDIR YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kazanın ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 48 yaşındaki Dinç, yaklaşık 4,5 ay yoğum bakımda kaldı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Dinç'in cenazesi, morgdan alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına getirildi. Mesai arkadaşları Dinç'in cenazesini memleketi Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki baba evine uğurladı. Burada helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'na getirilen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MESAİYE GİDERKEN TRAFİK CANAVARI KURBANI OLDU

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Cenaze törenine Dinç'in ailesinin yanı sıra Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay ve mesai arkadaşları katıldı. 27 yıllık polis memuru Dinç'in aynı zamanda judo sporuyla da ilgilendiği öğrenildi. Polis memuru Dinç, 23 Ocak'ta motosikletiyle mesaiye giderken Dost Pet Kavşağı'nda Mehmet U. idaresindeki otomobille çarpışmıştı. Ağır yaralanan Dinç hastanede tedaviye alınmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden haber! 27 yıllık polis memuru Bahadır Dinç yaşam mücadelesini kaybetti

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