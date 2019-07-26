Kahreden haber! Küçük çocuk yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Bergama'nın Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde gerçekleşti. Bamya toplamak için tarlaya giden Sezer ve Fazilet Fidan çifti, 3 yaşındaki çocukları Melih Fidan'ı tarla yakınında bulunan otomobillerinde bırakarak bamya toplamaya gitti. Bu esnada küçük çocuk aracın içerisinde uyudu. Park halindeki otomobil aniden alev alıp yanmaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Sezer Fidan hemen koşarak çocuğunu araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik çocuk yaşamını yitirdi. Kollarında ağır şekilde yanıklar bulunan babanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minik Melih'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.