Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Ceyhan Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi. Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Talha Öztürk(hakem), Harun Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Mülazım Argız(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 88. Ömer Uluer



Yedekler

41. Timur Çakıroğulları, 5. Serdar Aşuk, 6. Yusuf Taşan, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 21. Samet Tok, 25. Erkan Nazlı, 99. Ali Tayfun Akbey



Teknik Sorumlu

Mustafa Ceviz

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 21. Murat Çaydemir, 44. Abdullah Keleş, 22. Başaran Balcı, 90. Can Taylan, 99. Muhammed Sak



Yedekler

20. Selçuk Öztürk, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 70. Kemal Temel, 83. Yunus Nas, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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