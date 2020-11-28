Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Ceyhan Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.
Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Harun Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Mülazım Argız(dördüncü Hakem)
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 88. Ömer Uluer
Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 5. Serdar Aşuk, 6. Yusuf Taşan, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 21. Samet Tok, 25. Erkan Nazlı, 99. Ali Tayfun Akbey
Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz
Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 21. Murat Çaydemir, 44. Abdullah Keleş, 22. Başaran Balcı, 90. Can Taylan, 99. Muhammed Sak
Yedekler
20. Selçuk Öztürk, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 70. Kemal Temel, 83. Yunus Nas, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor