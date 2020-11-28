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Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Kahta 02 Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 5-0 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Ceyhan Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kahta İlçe - Adıyaman stadyumunda oynanan maç 5-0 sona erdi.

Kahta 02 Spor - Ceyhan Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Talha Öztürk(hakem), Harun Günaydın(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Mülazım Argız(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 2. Fahrettin Ülger, 4. Osman Çağlar Uç, 9. Hakan Akman, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 45. Mehmet Berber, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan, 88. Ömer Uluer

Yedekler
41. Timur Çakıroğulları, 5. Serdar Aşuk, 6. Yusuf Taşan, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 21. Samet Tok, 25. Erkan Nazlı, 99. Ali Tayfun Akbey

Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 6. Selim Asal, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 16. Zekeriya Çakırca, 19. Fatih Yılmaz, 21. Murat Çaydemir, 44. Abdullah Keleş, 22. Başaran Balcı, 90. Can Taylan, 99. Muhammed Sak

Yedekler
20. Selçuk Öztürk, 11. Furkan Yıldırım, 12. Aziz Ceylan, 70. Kemal Temel, 83. Yunus Nas, 25. Azat Mamuk, 46. Ahmet Şahbaz

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK115241212170
4Yomraspor10442139164
5Ağrı 1970 Spor105147816-1
6Darıca Gençlerbirliği11443101216-2
7Kahta 02 Spor114341511154
8Belediye Kütahyaspor104331411153
9Ceyhanspor10433162215-6
10Çengelköyspor A.Ş.10424101114-1
11Tekirdağspor113441412132
12Mardin Fosfat Spor113441312131
13Büyükçekmece Tepecikspor103431111130
14Halide Edip Adıvar1025391111-2
15Karaman Belediyespor1023513149-1
16Tokatspor102356229-16
17Yozgatspor 1959 FK111466167-10

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü0-3Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor5-0Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş.0-1Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar2-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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