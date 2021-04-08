Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Kahta 02 Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Şahin Berker(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Orhan Güngör(dördüncü Hakem)
Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 3. Salih Can Yener, 25. Erkan Nazlı, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 10. Fahri Eren Pamuk, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan
Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 5. Serdar Aşuk, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 36. Burak Can Akıncı, 77. Barış Kılıç, 44. Muhammed Bilal Barman, 4. Osman Çağlar Uç
Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Mardin Fosfat Spor İlk 11
59. Sercan Yılmaz, 4. Beytullah Çamurlu, 6. Rıdvan Sönmez, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin
Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 3. Doğancan Kılıç, 31. İzzettin Kepenç, 61. Barış Şaffak, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 90. Recep Eren Karabacak
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu