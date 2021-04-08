Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne? Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kahta 02 Spor Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kahta İlçe - Adıyaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Kahta 02 Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri

Şahin Berker(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Orhan Güngör(dördüncü Hakem)

Kahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11

1. Burak Onur, 3. Salih Can Yener, 25. Erkan Nazlı, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 10. Fahri Eren Pamuk, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan



Yedekler

48. Vedat Böyükgül, 5. Serdar Aşuk, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 36. Burak Can Akıncı, 77. Barış Kılıç, 44. Muhammed Bilal Barman, 4. Osman Çağlar Uç



Teknik Sorumlu

Mustafa Ceviz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

59. Sercan Yılmaz, 4. Beytullah Çamurlu, 6. Rıdvan Sönmez, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin



Yedekler

21. Mehmet Salih Demircan, 3. Doğancan Kılıç, 31. İzzettin Kepenç, 61. Barış Şaffak, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 90. Recep Eren Karabacak



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdoğan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu