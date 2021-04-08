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Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Kahta 02 Spor ve Mardin Fosfat Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Kahta 02 Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kahta İlçe - Adıyaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?

Kahta 02 Spor, Mardin Fosfat Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kahta 02 Spor  Mardin Fosfat Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kahta İlçe - Adıyaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Kahta 02 Spor Mardin Fosfat Spor Maçının Hakemleri
Şahin Berker(hakem), Ali Rıza Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Giray Kara(2. Yardımcı Hakem), Orhan Güngör(dördüncü Hakem)

KAHTA 02 SPORKahta 02 Spor

Kahta 02 Spor İlk 11
1. Burak Onur, 3. Salih Can Yener, 25. Erkan Nazlı, 8. Caner Çolak, 9. Hakan Akman, 10. Fahri Eren Pamuk, 11. İsmail Palta, 17. Salih Sarıkaya, 27. Ahmet Tuna Akıl, 61. İbrahim Akyüz, 63. Mehmet Doğan

Yedekler
48. Vedat Böyükgül, 5. Serdar Aşuk, 20. Muhammed Şiyar Eroğlu, 36. Burak Can Akıncı, 77. Barış Kılıç, 44. Muhammed Bilal Barman, 4. Osman Çağlar Uç

Teknik Sorumlu
Mustafa Ceviz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
59. Sercan Yılmaz, 4. Beytullah Çamurlu, 6. Rıdvan Sönmez, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 3. Doğancan Kılıç, 31. İzzettin Kepenç, 61. Barış Şaffak, 22. Mücahit Tufan, 88. Vedat Altaş, 90. Recep Eren Karabacak

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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