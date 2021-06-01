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Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi?

İçişleri Bakanlığının Haziran ayına ilişkin normalleşme tedbirlerini içeren Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından kahvehanelerin son durumu merak ediliyor. Peki Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? İşte detaylar...

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye, Haziran ayında normalleşme sürecine geçiş yaptı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da tedbirlerin detaylarını içeren Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin yayımladı. Böylece merak edilen birçok soruya yanıt verilirken kahvehanelerde oyun yasağı olup olmadığı da merak konusu oldu. Bizlerde en çok merak edilen Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar... 

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi?

KAHVEHANELERDE OYUNLAR SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre kahvehaneler yeniden açıldı. Oyun yasağı ise kahvehanelerde serbest olmayacak. Vatandaşlar kahvehanelerde sadece meşrubat içecek ve sohbet edecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde kahvehanelerle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi"

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi?

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI 2021?

Kahvehanelerde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan oyun yasağı devam ediyor. Söz konusu yasağın Haziran ayında aşılamada alınacak ilerleme ile kaldırılabileceği düşünülüyor.

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi? Oyun yasağı kalktı mı 2021? Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi?

KAHVEHANELERDE OKEY, BATAK OYNAMAK SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde vatandaşların çoğunlukla oynadığı okey, batak ve diğer oyunlar koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında serbest değil. Vatandaşlar bu oyunları oynayamayacak. 

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