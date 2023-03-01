Kairo Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kairo Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kairo Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kairo Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kairo Mitchell 21 Ekim 1997 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Grenada,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kairo Ellis Mitchell şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kairo Mitchell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Kairo Mitchell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eastleigh FC futbol takımında oynamaktadır. Eastleigh FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kairo Mitchell'nin Eastleigh FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kairo Mitchell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kairom_9

Kairo Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kairo Mitchell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kairo Mitchell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kairo Mitchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leicester U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2017 yılında Nuneaton

2 Kasım 2018 yılında Coalville

3 Ekim 2020 yılında Dartford

22 Ekim 2020 yılında King's Lynn

10 Nisan 2021 yılında FC Chesterfield

3 Ağustos 2021 yılında Notts County

2 Şubat 2023 yılında Eastleigh

31 Mayıs 2023 yılında Notts County

Kairo Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kairo Mitchell şuan Eastleigh FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kairo Mitchell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grenada takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.