Kalbin durduğuna inanıldığı için "Çok yaşa" deniliyordu! Hapşırınca kalbin durduğu söylemleri şehir efsanesiymiş!
Kalbin durduğuna inanıldığı için "Çok yaşa" deniliyordu! Hapşırınca kalbin durduğu söylemleri şehir efsanesiymiş!
Hapşırma sırasında vücudun farklı noktalarında farklı değişiklikler olur, karın basıncı artar, hava solunum yollarından ağız ve burun yoluyla hızla dışarı atılır. Bir de hapşırınca kalbin durduğuna inananlar var. Peki hapşırınca ne olur, kalp durur mu? işte merak edilenler...