Kalbin durduğuna inanıldığı için "Çok yaşa" deniliyordu! Hapşırınca kalbin durduğu söylemleri şehir efsanesiymiş! Hapşırma sırasında vücudun farklı noktalarında farklı değişiklikler olur, karın basıncı artar, hava solunum yollarından ağız ve burun yoluyla hızla dışarı atılır. Bir de hapşırınca kalbin durduğuna inananlar var. Peki hapşırınca ne olur, kalp durur mu? işte merak edilenler...

1 8 Eski zamanlardan beri hapşırınca kalp durduğuna dair söylentiler var. Bu yüzden insanlar, hapşırınca eller ile burnun kapatılmasının yani nefesin tutulmasının doğru olmadığını söylerler. Yine hapşırırken nefesi tutmanın beyin damarlarında çatlama olacağı söylenmekte. Ancak bu bilgi de yanlıştır. Yine nefes tutmak sağlık açısından iyi bir davranış değildir.