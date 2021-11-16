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  3. Kaldığı yurdun balkonundan düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün feci şekilde hayatını kaybetti!

Kaldığı yurdun balkonundan düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün feci şekilde hayatını kaybetti!

Mardin'de barındığı yurdun 8. kattaki balkonundan aşağı düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün (19) hayatını kaybetti. Olaya şahit olan genç kızın arkadaşları yurtta sinir krizi geçirdi.

Kaldığı yurdun balkonundan düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün feci şekilde hayatını kaybetti!

Mardin'de, Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün, kaldığı yurtta hava almak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybedip, yurdun 8. katından aşağı düşen 19 yaşındaki Aygün, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç olaya şahitlik eden genç kızın arkadaşları aklını yitirme derecesine geldiler.

Kaldığı yurdun balkonundan düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün feci şekilde hayatını kaybetti!

Yurtta bulunan kişilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından, olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Genç kıza ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları, İrem Zeynep Aygün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Talihsiz kızın cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

{TITLE_STRIP}Yurdun balkonundan düşüp hayatını kaybeden İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?

 

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