Seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle başladığı faaliyetlerine, bugün, inşaat sektörünün her türlü yapı kimyasallarını üreterek devam etmekte olan Kalekim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yağtıüı halka arz başvurusu onaylandı. Bunun üzerine talep toplayan Kalekim A.Ş.'nin halka arz sonuçları da merak konusu oldu. Yatırımcıların arama motorlarında sıklıkla baktığı Kalekim halka arz sonuçları | Kalekim ne zaman borsada işlem görecek? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI

7 Mayıs Cuma günü seansın bitmesiyle birlikte talep toplama süreci de sona erdi. Bundan sonraki aşamada ise Borsa İstanbul yatırımcılara dağıtım yapacak. Saat 18.30 itibari ile Borsa İstanbul’un dağıtımı gerçekleştirmesi beklenecek.

Kalekim Kimya halka arzında değişikliğe gidildi. Bireysel Yatırımcıya halka arz Eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek.

Talep Toplama Tarihi 6-7 Mayıs

Bireysele halka arz edilecek pay sayısı 24.400.000 %68

Yurt içi kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 6.000.000 %20

Yurt dışı kurumsala halka arz edilecek pay sayısı 3.000.000 %10

Şirket çalışanlarına halka arz edilecek pay sayısı 600.000 %2

İşlem Kodu: #KLKIM

KALEKİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 115.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü:

15.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)

15.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

4.500.000 TL nominal (Ek Satış)

Toplam 30.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)

Toplam 34.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)

Halka Arz Büyüklüğü:

412,5 milyon TL - 442,5 milyon TL (Ek Satış Dahil 474,4 milyon TL - 508,9 milyon TL)

Halka Açıklık Oranı: %26,09 (Ek Satış Dahil %30)

Halka Arz Fiyatı: 13,75 TL - 14,75 TL,

Halka Arz Tarihleri: 6-7 Mayıs 2021

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Fiyat Aralığı ile Talep Toplama

Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı: Yıldız Pazar

Tahsisatlar:

20.400.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%68)

600.000 TL Şirket Çalışanları (%2)

6.000.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)

3.000.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)

Taahhütler:

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi H. İbrahim Bodur Holding A.Ş., 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı:

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

KALEKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

KALEKİM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kalekim halka arzında H. İbrahim Bodur Holding'in 15 milyon TL nominal bedelli 1,5 milyar adet B grubu hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 4,5 milyon TL nominal bedelli 450 milyon adetlik A grubu hissenin de ek satışının gerçekleşebileceği belirtildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli pay 13,75-14,75 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Penta Teknoloji'de ise Gözde Girişim'e ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'e ait 243.659 TL,

Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 2.756.809 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 32 TL ve 38 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.