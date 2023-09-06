Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…

Kalıcı ojelerde korkunç tehlike sizleri bekliyor. Eğer ki dikkat edilmezse o zaman ojelerden kapılan enfeksiyonlar kemiklere kadar dahi inebilir.

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Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…

Kalıcı ojelerde korkunç tehlike sizleri bekliyor. Eğer ki dikkat edilmezse o zaman ojelerden kapılan enfeksiyonlar kemiklere kadar dahi inebilir. Konu ile ilgili açıklamalar yapan uzmanlarda ojelerin yapısının iyi incelenmesi gerektiğine ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Ojelerde bekleyen Görülmez Tehlike

Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Tuğrul, "Tırnağın içerisine enfeksiyon girdiğinde, enfeksiyon görünmez hale geliyor. Eğer herhangi bir semptom, ağrı, sızı vermezse enfeksiyon daha derine, hatta kemiğe kadar inebiliyor" dedi.

Tuğrul, kalıcı olarak yapılan ojelerin özel gün ve kutlamalar bittiğinde hemen çıkartılması gerektiğini, sürekli olarak tırnaklarda kalmaması gerektiği belirtti. Çünkü uzun süre kalınca oje içerisindeki kimyasalların kemiğe veya deriye karışma riski bulunuyor. Bu da kanser başta olmak üzere farklı pek çok hastalığa davet çıkartıyor.

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Belirti Varsa Doğru Adres Dermatologlar

Parmaklarınızda veya cildinizde en ufak bir belirti varsa adres kesinlikle dermatolog. Çünkü belirtilere zamanında müdahale edilmezse eğer o zaman çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle tırnaklar söz konusu olduğunda uzun süreler boyunca sadece uzun tırnaklar değil aynı zamanda kısa tırnaklara da sahip olmamak gerekiyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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