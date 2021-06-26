Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses sert tepki gösterdi: "Benim üstümden prim yapmayın!"

69 yaşındaki ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in damar tıkanıklığı nedeniyle operasyon geçirdiği ve kalbine stent takıldığı hatta bazı sitelerde hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Bu haberleri önce ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, "İbrahim Tatlıses ile beş dakika önce konuştum. Hiçbir şeyi yok! Evinde ailesiyle birlikte... Adam işinin gücünün başında. Şu an Bodrum'da" sözleriyle yalanlamıştı.

Haberlerin üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından İbrahim Tatlıses'ten sitem dolu yanıt geldi.

"SEVENLERİMİ ÜZÜYORSUNUZ"

Aleyhinde çıkan haberlere çok üzüldüğünü dile getiren İbrahim Tatlıses, "Ama ben kendim için üzülmüyorum. Beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın" şeklinde konuştu.

"DİMDİK AYAKTAYIM"

Üstünden prim yapıldığını söyleyen Tatlıses, "Yok öldü, Yok kalp krizi geçirdi. Ne ölme var ne kalp krizi. Dimdik ayaktayım." diyerek sapasağlam olduğunu belirtti.

"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Çıkan haberlere bir hayli sinirlendiği görülen Tatlıses, "Benim üstümden prim yapmayın. 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez. Ben bitti demeden bitmez" diyerek sitem dolu sözlerini tamamladı.