Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan'dan üzen haber! Nesrin Cevadzade'yi telaş sardı!
ATV ekranlarına pazartesi akşamları yayınlanan Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren oyuncu Gökhan Alkan koronavirüse yakalandı. Sevgilisi Nesrin Cevadzade'ye bulaşıp bulaşmadığı merak ediliyor...
Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği ATV'nin “Kalp Yarası” dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Antakya’da çekilen diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan koronvirüse yakalandığı öğrenildi.
Dizide Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın hayatını da etkiledi. Haftaya dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Gökhan Alkan'ın uzun süredir birlikte olduğu Nesrin Cevadzade'nin ise virüsü kapıp kapmadığı merak ediliyor.