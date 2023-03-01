Kalvin Lumbombo Kalala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalvin Lumbombo Kalala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalvin Lumbombo Kalala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalvin Lumbombo Kalala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalvin Lumbombo Kalala 16 Şubat 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalvin Lumbombo Kalala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Kalvin Lumbombo Kalala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kalvin Lumbombo Kalala'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Kalvin Lumbombo Kalala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalvin Lumbombo Kalala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalvin Lumbombo Kalala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalvin Lumbombo Kalala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2017 yılında Carpi U19

31 Ocak 2017 yılında Savona

30 Haziran 2017 yılında Carpi U19

1 Ağustos 2017 yılında Savona

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2018 yılında Cheltenham

12 Ekim 2018 yılında Torquay

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında EFAFC

18 Aralık 2021 yılında Grantham

28 Aralık 2021 yılında Dartford

13 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet

Kalvin Lumbombo Kalala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalvin Lumbombo Kalala şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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