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Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

Kamçatka Yarımadası’nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Deprem haberinin ardından Kamçatka Yarımadası merak konusu oldu. Peki Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri İşte detaylar...

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

Kamçatka Yarımadası’nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Deprem haberinin ardından Kamçatka Yarımadası merak konusu oldu. Peki Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri İşte ayrıntılar...

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde yer alan, Asya'nın doğusunda bulunan bir yarımadadır.

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüz ölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

KAMÇATKA YARIMADASI HARİTADAKİ YERİ

Alan: 270.000 km²
En yoğun zaman: Klyuchevskaya Sopka
Şehir: Petropavlovsk-Kamçatski
Başkenti: Petropavlovsk-Kamçatski
Yakınındaki su kaynakları: Ohotsk Denizi, Büyük Okyanus

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri

Berkem Temizel
Gece Editörü
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