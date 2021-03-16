Kamçatka Yarımadası’nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi. Deprem haberinin ardından Kamçatka Yarımadası merak konusu oldu. Peki Kamçatka Yarımadası nerede? | Kamçatka Yarımadası haritadaki yeri İşte ayrıntılar...

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka; Rusya'ya bağlı Kamçatka Krayının üzerinde yer alan, Asya'nın doğusunda bulunan bir yarımadadır.

Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasındadır. Üzerinde bazıları sönmüş durumda olan kırka yakın yanardağ vardır. Soğuk ve ormanlık bir bölge olması nedeniyle yüz ölçümü büyük olmasına karşın ancak 300.000 kişi yaşar. Nüfusun yarısı bir balıkçılık limanı olan Petropavlovsk (Kamçatski)'ta yaşar.

KAMÇATKA YARIMADASI HARİTADAKİ YERİ

Alan: 270.000 km²

En yoğun zaman: Klyuchevskaya Sopka

Şehir: Petropavlovsk-Kamçatski

Başkenti: Petropavlovsk-Kamçatski

Yakınındaki su kaynakları: Ohotsk Denizi, Büyük Okyanus