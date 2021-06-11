Kamp yapan 6 arkadaşın gecesi kanlı bitti! Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşların eğlencesi kanlı bitti. Kamp tatili yapmak isteyen 6 arkadaş, geceyi karavanda geçirirken bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahına sarılarak tetiği çekti.

ARKADAŞLARININ ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Samsun'da kamp tatili yapmak isteyen arkadaş grubu Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında karavanda konaklamaya karar verdi. Park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tarafların gerilmesi üzerine sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükselmesiyle öfkesini kontrol edemeyen O.B, silahına sarıldı.

HAYATTA KALAN İKİ ARKADAŞ OLAYI GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRDİ

Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu. O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili Z.K. ve K.B. de tanık olarak ifade vermeleri amacıyla adliyeye götürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı