Kamu bankaları kredi çekeceklerin imdadına yetişti! Emekliler nefes alacak! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kaçırılmayacak kredi fırsatı

Yüksek enflasyonun beraberinde getirdiği sıkıntılar nedeniyle nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, kamu bankalarından kredi çekmek istiyor. Özelikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar için çeşitli faiz oranı ve kredi vadesiyle konut ve ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bankaların sunduğu kredi miktarları hakkında merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli vatandaşların nakit ve konut ihtiyacını gidermek için uygun taksit ve faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Vatandaşlar şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilecek.

20 bin TL tüketici kredisinde kredi vadesi 36 ay, faiz oranı 1.55, tahsis ücreti 110 TL, taksit tutarı ise 776.80 TL olarak belirlendi.

40 bin TL tüketici kredisinde ise kredi vadesi 36 ay, faiz oranı 1.69, tahsis ücreti 220 TL, taksit tutarı ise 1.597.81 TL olarak belirlendi.

100 bin TL Konut kredisi çekmek isteyen bir vatandaş, 120 ay vadeli olarak 1.29 faiz oranıyla, 500 TL tahsis ücreti ödeyecek. Kredinin geri ödemesindeki taksit tutarı ise 1.642,87 TL olacak.

1 milyon TL konut kredisinde kredi vadesi 120 ay, faiz oranı 1.34, tahsis ücreti 5 bin TL, taksit tutarı ise 16 bin 801.20 TL olarak belirlendi.

VAKIFBANK

Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69 olacak.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplandı. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.

HALKBANK

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredi çekmek isteyen vatandaşların, emekli maaşlarının bankadan alınmasının taahhüt edilmesini istemektedir. Emekli vatandaşlara, 100 bin TL'ye kadar bireysel kredi sunulmaktadır.

Yasal mevzuat gereği; kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası vade 24 ay, 100.001 TL üzeri vade 12 ay olarak sınırlandırılmıştır. Kredi üst limiti 100.000 TL'dir.

Vatandaşlar kedi başvurularını Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube’ye giriş yaparak veya en yakın şubeye giderek yapabilecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 36 aya varan vadelerle kredi çekebilecek.

3 bin ile 50 bin TL arasındaki kredilerde vade aralığı 03-24 ay olacak. Vatandaşlar aylık yüzde 1.55 faiz oranı ile kredi çekebilecek.

50 bin 001 TL ile 100 bin TL arasındaki ihtiyaç kredilerindeki vade aralığı 03-24 ay olarak belirlendi. Vatandaşlar yüzde 1.35 faiz oranıyla kredi alabilecek.

100 bin 001 TL ile 125 bin TL arasındaki kredi limitinde vade aralığı 03-12 ay arası olarak belirlendi. Faiz oranı ise 1.55 olacak.

Kamu Bankaları kredilerinde yok yok! Taşıt, İhtiyaç ve Konutta üç ay ödeme seçeneği ve görülmemiş faiz indirimi sizi bekliyor!

Bankalar emekliler için harekete geçti! En az 7 bin 250 TL kazanabilirsiniz! Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank coştu