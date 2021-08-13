Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan 700 binden fazla işçiyi yakından ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü vatandaş tarafından merak ediliyor. 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlanırken bu bağlamda " Kamu çerçeve protokolü ne zaman 2021? | Kamu çerçeve protokolü maddeleri nelerdir, ne zaman yürürlüğe girecek? " soruları gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ NE ZAMAN 2021?

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında yapılan ortak anlaşmaya göre, kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilmişti. Yükselen taban ücretlerinin ardından, 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında 11 Ağustos 2021 tarihinde zam gerçekleştirildi.

2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının hemen sonrasında Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ MADDELERİ NELERDİR, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Türk-İş'in Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunun altını çizerek, bundan dolayı imza törenini Türk-İş'te gerçekleştirme kararını aldıklarını belirtti. Çalışmaların devam ettiği toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu memnun edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Bilgin, hizmet zammı konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek; "Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar.

Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21'lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik,Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.