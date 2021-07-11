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  3. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevden alındı!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevden alındı!

Köksal Toptan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı'ndan alındı. Toptan'ın yerine ise eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör getirildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevden alındı!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevinden alındı, yerine eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör atandı. 

Köksal Toptan, Ekrem İmamoğlu’nun AK Partili Meclis üyesine "Kayak takımı g.tüne girsin" küfürüyle ilgili incelemede  ''Somut delil yoktur'' diyerek şikayet dosyasını kapatmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şubat ayı toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘Deprem için ne yaptınız?’ sorusu yöneltilince AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu ‘Kayak yaptılar’ demişti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevden alındı!

İmamoğlu ise Aşıkkutlu'ya ‘Kayak takımı g.tüne girsin’ diye hakarette bulunmuştu. 

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