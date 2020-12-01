Kamu kuruluşlarında mesai saatleri değişti mi? | Kamu kurumları yeni çalışma saatleri kaç?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi sürecinde, ülkemizde hızla artan pozitif vaka sayılarının önüne geçebilme amacıyla yeni kararlara imza atıldı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yeni kısıtlamalar kapsamında kamu kurumlarının çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmesi uygun görüldü.

KAMU KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? KAMU KURUMLARI YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Virüsün yayılımını durdurma gündemiyle dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında, yeni kısıtlama kararları alındı. Bulaş riskinin en yüksek olduğu alanlar olarak bilinen kamu kuruluşlarının saatlerinde de değişikliğe gidildi.

Resmi kurumlar için yapılan peş peşe açıklamalarla, 2 Aralık Çarşamba tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çalışma saatleri 10.00 ile 16.00 olarak düzenlendi. Bu kapsamda personel servisi saatlerinin de yeniden belirleneceği ifade edilirken haberi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıratlı tarafından yapılan paylaşımda,

"Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim." ifadeleri yer aldı.