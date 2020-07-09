Kamu vicdanı, kimsenin cüzdanı değildir!

Geçmişten kalan hesaplaşmaları, banka hesaplarını zenginleştirmek için kullananlar sadece hesap vermekle kalacaklar. Kamuoyunu ayak oyunlarıyla karıştıranlar, cüzdan hesabı yaparken hesap cüzdanlarındaki rakamlar için başlık atma yarışındalar.

Tuzla yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir şirin ilçe olarak İstanbul’un göz bebeği. İnsanların yaşamak için tercih ettiği sakin, huzurlu ama gelişen bir ilçe olan Tuzla, İstanbul’un yükselen değeri olarak herkesin dikkatini ve tabi ki ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tuzla’da yaşamak için hayal kuranlar var iken, Tuzla üzerine bir takım hayal kuranlarda şirin ilçemizin çevresini kirletirken, huzur dolu havasını zehirleme gayretine giriştiler. Küçük hesaplar peşinde koşan kendini bilmezler, ne olduklarına bakmadan ve kim olduklarını hatırlamadan hem güzel ilçemizin huzurunu bozmaya, hem de kendi kirli dünyalarının kokuşmuşluğunu ilçemize taşımaya niyet etmişler.

Küçük hesaplar peşinde koşan ve küçük düşünen bu kişilerin kendisini gazeteci sanması ise gerçek manada üzücü bir realite olarak Tuzlalıların gündemine düşmüştür.

Arka planda, onlarca yılın yenikleri, siyasi ezikleri, tek hücreli işbirlikleri, karanlık güçleri ve medya tetikçilerinden oluşan kirli ittifakın izlerini nefret dolu sözler ve satılmış kelimelere yansıtan bu kişiler, her nasılsa Tuzla hakkında konuşmak gibi bir hadsizliğe kadar dillerini ve kalemlerini uzatabilmişlerdir.

Taşeron ilişkilerin ve gölge siyasetinin piyonluğuna soyunmuş olan bu kişiler, kamu oyunun nefretini kazanırken aynı zamanda, rant elde etmek için kimlerin yılan misali nasıl gömlek değiştirip şekilden şekile girdiğini görmemizi sağlamıştır. Çıkar ve menfaat için bukalemun misali renkten renge girenlerin, yılan misali gömlek değiştirerek kılıktan kılığa girenlerle işbirliği içinde olduğu bu sinsi işbirliği, tehdit ve şantaj dolu satırları okurken, tehdidin nasıl satırbaşı misali sallandığını da görmüş oldu.

Kendisini milletten üstün gören, siyasi manevralar ile taklalar atan, dün savunduğuna bugün hakaretler savunan çıkar çevrelerinin bizlere tek gösterdiği acziyet, rezalet ve zavallılıktan ibarettir.

İlkesiz kişilerin, nefret dolu kişiliklerin ve çıkar ilişkilerinin yumağında kendisine çıkar elde etmek için ulvi değerlerden olan gazeteciliği kirleten bu kişileri kınıyor ve cüzdanları uğruna yok saydıkları kamu vicdanına havale ediyoruz.

Not : Havale ücreti yoktur…