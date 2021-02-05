İbo Show'un 12. bölüm konukları belli oldu. Bu hafta konuklar arasında yer alan Arabesk ve Türk müziğinin usta seslerinden Kamuran Akkor izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Kamuran Akkor kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Ne zaman şöhret oldu? İşte detaylar...

KAMURAN AKKOR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kamuran Akkor, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. Babası Tahsin Bey’in güzel sesiyle, annesi Muzaffer Hanım’ın uduyla eşlik ettiği, musikinin hiç eksik olmadığı bir ailede büyümüştür. Müzisyen Vasfi Uçaroğlu ile dünyaevine girmiştir. 73 yaşındaki Akkor, sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı.

NE ZAMAN ŞÖHRET OLDU?

1960 – 1970 yılları arasında Gönül Akkor’un kız kardeşi olarak, basının ilgisini üzerine çekmiştir. 1967 yılında Vasfi Uçaroğlu tarafından Berkant’ın yanına solist olarak seçilerek, 1968 yılında şöhrete ilk adımı atmıştır. Sezen Cumhur Önal´ın sözlerini yazdığı, Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45´lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuşmuştur. İlk plağını çıkarttıktan sonra, kısa sürede şöhrete adım atmıştır.

EVLİ Mİ?

Kamuran Akkor, 1968 yılında kendisi gibi müzisyen olan, Vasfi Uçaroğlu ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden 2 tane kız evladı vardır. İsimleri Menekşe ve Mine’dir. Akkor'un eşi Uçaroğlu, 2011 yılında hayatını kaybetmiştir. Daha sonra Akkor bir daha evlilik yapmamıştır.

HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Kolejli Kızın Aşkı (1966)

Sevgili Babam (1969)

Tatlı Günler (1969)

Red Kit (1970)

Alçaklar Cehenneme Gider (1972)

Düşmanlarım Çatlasın (1974)

Silemezler Gönlümden (1974)

Anadan Ayrı (1985)

Gidecek Bir Gün (1985)

Günah Olmasa (1987)

Sevdiğimi Biliyorsun (1987)

ALBÜMLERİ

Fecri Ebcioğlu Sunar: Kamuran Akkor (Sahibinin Sesi - 1971)

Kamuran Akkor (Kervan - 1973)

Kamuran Akkor (İstanbul Plak - 1974)

Kamuran Akkor (1 Numara - 1976)

Diyemedim (Elenor - 1981)

Sev Yeter (Elenor - 1983)

Boşver Üzülme (Elenor - 1984)

Kraliçe ve Müzik (Elenor - 1986)

Sevdiğimi Biliyorsun (Elenor - 1986)

Gülsün Gözlerin (Elenor - 1987)

Kuşlar Getirir Sesini (Elenor - 1988)

Mutluluk İstiyorum (Elenor - 1989)

Günah (Elenor - 1989)

Gurbet Yolcusu (Çakır - 1990)

Üzülmedim Ki - Şikayetim Var (Elenor - 1990)

İki Gözüm İki Çeşme / Unutmak İstiyorum (Çakır - 1991)

Nasıl Gidersin (Elenor - 1991)

Tatlıdır Tatlı (Yaşar - 1992)

Yüzde Yüz (De-Ka - 2004)

Arabeske Devam (Elenor - 2010)

Unutamadım (Tekli) (DMC - 2017)

Kelebekler Özgürdür (Tekli) (Elenor - 2019)

Arabeske Devam 2 (Elenor - 2020)