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  3. Kan donduran olay! Başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Kan donduran olay! Başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Tolga A. isimli kişi başından tüfekle vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kan donduran olay! Başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre Tolga A. isimli kişiden haber alınamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Tolga A.'nın Osmaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde apartmanına giden polis ekipleri evin kapısını açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri eve girdiğinde Tolga A'yı başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Tolga A'nın cesedi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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