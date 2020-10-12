Kan donduran olay! İhanetten şüphelendi eşinin kafasını kesip karakola gitti

Korkunç olay, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana geldi.

Kinnar Yadav adlı adam (40), kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki eşi Vimla'nın kafasını kesti. Yadav işlediği cinayetin ardından kesik başı alarak polis karakoluna gitti.

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, komşular bir süre önce Vimla'nın Kinnar Yadav'ı komşusu olan Ravikant Yadav adlı adamla aldattığını öne sürdü. Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Kinnar Yadav eve geldiğinde eşi Vimla ve komşusunu konuşurken gördü.

Kıskançlık krizine giren koca, eşini döverek öldürdü. Karısının kafasını kesen Kinnar Yadav, karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusuna da saldırdı. Ravikant Yadav hastanelik oldu.

Karısının kesilmiş kafası ile polis karakoluna giden Kinnar, gözlatına alındı. İfadesinde, karısını öldürdükten sonra komşusuna da öldürmek niyetiyle saldırdığını, komşusunun öldüğünü düşünüp kendisini bıraktığını söyleyen Kennar tutuklandı.

