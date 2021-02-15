Kan donduran olay! Yaşlı kadın zehirlemeye çalıştığı erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen olay akıllara durgunluk verdi.74 yaşındaki Marilyn Kepler, geceleri televizyonu açık bırakması nedeniyle kızgın olduğu erkek arkadaşının kafasına çekiçle vurdu.

Yaşlı adam, Kepler'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Fakat Kepler hastanede durmadı ve otomobil kullandığı esnada erkek arkadaşına silah çekti.

OTOMOBİLDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre Marilyn Kepler'ın erkek arkadaşı otomobilden kaçmayı başardı. O sırada oradan geçen kişiler yaralı adamı tedavi için bölgeye yakın olan bir hastaneye götürdü.

YAŞLI KADIN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Marilyn Kepler, aile içi şiddet ve ağır saldırı suçlarından tutuklanarak ilçe hapishanesine götürüldü. Yaşlı kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı bu olayın ilişkilerindeki bir dizi sorunun sonuncusu olduğunu ifade etti.

Bullhead Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre 74 yaşındaki Marilyn Kepler, polise verdiği ifadede erkek arkadaşının geceleri televizyonu açık bıraktığını ve bu nedenle de uyuyamadığını söyledi.

ABD basınında yer alan habere göre yaşlı adam, Marilyn Kepler tarafından birçok kez sözlü tacize uğradı. Bunun dışında Kepler’in kahvesine zehir karıştırdığını öne sürdü.

Bullhead Polis Departmanı, Facebook'ta konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurban sağlık görevlilerine Kepler’in başına vurduğu darbeyle uyandığını söyledi. Kurban, Kepler’in hastanede durmadığını ve araba sürerken kendisine silah doğrulttuğunu belirtti. Kepler’in elindeki silahı uzağa fırlatan kurban kaçmayı başarabildi”