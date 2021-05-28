Kan donduran olay! Yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Tüyler ürperten olay Ereğli'nin Cahı Mahallesi Ereğli Otogarı arkasında gerçekleşti. Yol kenarındaki erkek cesedi sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 45 yaşındaki Ersin Oğuz'a ait olduğunu tespit etti.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.