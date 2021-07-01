Kan grubu 250 bin kişide 1 görülüyor! Yaşlı kadına kan bulunamıyor : "Samanlıkta iğne arıyor gibiyiz!"

Bilecik'te yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Dündar, evinde baygınlık geçirmesi sebebiyle yakınları tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Dündar, durumu ağırlaşınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde entübe edilen Dündar'ın vücudunda yeterli seviyede kan üretilmediği belirlenerek kan takviyesine karar verildi. Yapılan testlerde, Ayşe Dündar’ın 250 bin kişide 1 görülen, kan grubu sistemi içinde mutasyon sonucu ortaya çıkan ve ‘Bombay’ adı verilen kan grubuna sahip olduğu tespit edildi.

KIZI SOSYAL MEDYADAN ANNESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Ayşe Dündar'ın Ankara'da yaşayan kızı Nurdan Binici, tüm arayışlara rağmen istenen kan bulunamayınca, sosyal medya üzerinden yardım istedi. Paylaşımı görüp yardımcı olmak isteyen bir vatandaş, hastaneye gelerek 1 ünite kan verdi. Ancak Ayşe Dündar’ın en az 3-4 ünite daha kan ihtiyacının olduğu belirlendi.

Annesinin entübe durumda olduğunu belirten Ayşe Dündar, “Böbrek yetmezliği var. Annemin kan grubu ilk önce '0' olarak belirlendi. Benim 'AB' olmam durumu ile anneme tekrar alt grup çalışması yapıldı. Bu şekilde 'Bombay' olduğu söylendi. Biz o günden sonra annem için kan arıyoruz. Kendi çabamızla 8 gün sonra yardımsever bir bağışçıdan 1 ünite kan alındı ve anneme nakledildi. Nakil sonrasında kan değerlerinde yükselme olması, az da olsa durumunun iyiye doğru gitmesi bizi çok umutlandırdı. Arayışlarımız devam ediyor ama henüz yeni bir ünite kan bulamadık. Çünkü doktoru 'bir veya iki ünite daha olursa çok iyi olur' dedi. Ben insanlarımızdan, devletimizden destek bekliyorum. Lütfen anneme kan bulunsun” dedi.

"SAMANLIKTA İĞNE ARIYORUZ!"

Samanlıkta iğne arar gibi kan aradıklarını belirten Binici, “Bu bir gen mutasyonu olarak geçiyor. 250 bin kişiden birinde görülüyor. Çok nadir rastlanan bir şey. Artık Türkiye'de bununla ilgili bir veri tabanının oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Şöyle düşünün, eğer annem bir trafik kazası geçirmiş olsaydı şu an kendisini kaybetmiştik. Onun için bu tip kan grubuna kimler sahip, kimler bağışçı olacaklar ya da bu gruptaki kanların dondurularak saklanması mümkün mü, değil mi? Bu çalışmanın yapılmasını istiyorum. Annem bu yaşına kadar hiç ameliyat olmadı, hiç kan alıp kan vermedi. 'Bombay' grubunu biz de ilk defa duyduk, çok şaşırdık. Şaşkınız, çok çaresiziz. Adeta samanlıkta iğne arıyoruz. Sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Kendilerine bir şekilde 'Bombay' olduğu söylenmiş insanlar varsa ya da ihtimal dahilinde insanlar varsa bunu duyuralım ve bizimle iletişime geçsinler istedik” diye konuştu.