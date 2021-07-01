Kanada'da kavurucu sıcaklar can aldı! 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurmuştu: Sağlıkçılar ve 50 yaş üstüne üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Milyonlarca emekli ve memur bunu bekliyor: Temmuz zammında geri sayım başladı! İşte zam oranı tahminleri ve yeni maaşlar!