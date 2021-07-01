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  3. Kanada'da kavurucu sıcaklar can aldı! 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da kavurucu sıcaklar can aldı! 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklar dolayısıyla 5 günde 486 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kanada'da kavurucu sıcaklar can aldı! 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti 116

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'nın batısında yaşayanlar kavurucu sıcaklar nedeniyle bunalmış durumda.