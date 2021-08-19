Kanada'da mide bulandıran olay! Afrika'dan küçük kızı satın aldı, 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu

Alınan bilgilere göre mide bulandıran olay Montreal'de meydana geldi. 60 yaşındaki Sylvain Villemaire 2015 yılında Afrika'ya gitti. Sylvain Villemaire, burada 8 yaşında ismi açıklanmayan kız çocuğunu barınma ve içme suyu ödemesi karşılığında Kanada'ya götürmek için ailesiyle anlaşma sağladı.

İSTİSMARDA BULUNDU

Küçük kıza daha iyi bir hayat verip ona bakacağını söyleyen Sylvain Villemaire 8 yaşındayken yanına aldığı kız çocuğuna 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.

8 BİN İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ BULUNDU

Zanlını evinde yapılan incelemede 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de bulundu.

CEZASI BELLİ OLDU

Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Öte yandan Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.