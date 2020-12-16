Kanal D Yayın Akışı |Babam Çok Değişti final bölümünde neler olacak?

KANAL D 28 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" programı yayınlanırken, akşam ise sevilen dizi "Babam Çok Değişti" final bölümüyle izleyici karşısında yer alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 28 OCAK 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Babam Çok Değişti

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arife, Aslı ve Mehmet Ali'nin taşınmasına oldukça üzülürken bir yandan da eşyalar toparlanır. Aslı ise oldukça duygusaldır. Yıllarını geçirdiği evden üzülerek çıkan Aslı, Arife ve Kerami ile vedalaşırken bir andan taşınmaktan vazgeçtiğini söyleyince Pamuk Ailesi'nde sevinç yaşanıyor. Aslı'nın bu kararına en çok Arife seviniyor. Böylece Pamuk Ailesi'nde cümbüş yaşanıyor.

Mehmet Ali ve Arife, ‘’Aslı’nın 14 kuralını’’ kabul eder, uzlaşma sağlanır. Arife bu kurallardan hiç memnun değildir. Türlü bahanelerle Aslı'ya ve Mehmet Ali'ye yine müdahale etmeye çalışır. Mehmet Ali ise tam Deniz’den kurtulduğunu düşünürken Deniz ve Aslı’nın birlikte oturup sohbet ettiğini öğreniyor. Deniz, Mehmet Ali'nin ilk aşkı olduğunu Aslı'ya itiraf ediyor. Mehmet Ali, panik halinde hemen eve geliyor ve Deniz’i bir an önce evden göndermeye çalışıyor. Rıfkı, biricik sevgilisi Ayfer’e sürpriz yapmak için saatlerce uğraşır. Şanssız Rıfkı yine hiç beklemediğini bir durumla karşılaşır. Hulusi ise kendi canının derdine düşmüş, anahtarı almak için türlü yalanlar söylemeye devam etmektedir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin bugünü unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25. yılında nikah tazeleyecektir...

KANAL D 29 OCAK 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, yüklü miktarda kaçak silah sevkiyatı yapılacağının haberini alır. Sevkiyat adresi belirlendikten sonra operasyona start verilir. Ekip, gittiği adreste büyük bir çatışmanın ortasında kalır. Cevvalce çatışan ekibimiz adamları etkisiz hale getirir. Ekip olay yerinden ayrılırken Mesut son işlemler için mekanda kalmıştır. Silah kaçakçılarından bir kişi önceden düzenlenmiş bir bombayı telefonuyla patlatır. Bu patlamayı duyan Ali ve Arda büyük korku yaşarlar. Geride bıraktıkları Mesut’tan haber alamamaktadırlar.

Servet ise, Rıza Baba ve ekipten yakayı sıyırmanın yollarını aramaktadır. Zafer’i öldürmesi için gönderdikleri suikastçiyi de ortadan kaldıran Servet son bir hamle yapar. Nüfusunu kullanarak davasını Rıza Babalardan aldırmayı başarır. Savcı aracılığıyla tebliğ edilen bu olay Rıza Babayı sinirlendirmeye yeter.