Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 9 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 9 Eylül Çarşamba Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

22:30 Çarkıfelek

Uzaydan Gelen Fırtına

Başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish'in olduğu "Uzaydan Gelen Fırtına" filmi Kanal D'de!

Yönetmen : Dean Delvin

Yapım Yılı: 2017

Türü: Bilimkurgu, Aksiyon

Oyuncular: Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish

Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.