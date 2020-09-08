Kanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 9 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 9 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 9 Eylül Çarşamba Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
22:30 Çarkıfelek
Uzaydan Gelen Fırtına
Başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish'in olduğu "Uzaydan Gelen Fırtına" filmi Kanal D'de!
Yönetmen : Dean Delvin
Yapım Yılı: 2017
Türü: Bilimkurgu, Aksiyon
Oyuncular: Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish
Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.