Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 21 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 21 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 21 Ağustos Cuma 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man 3

22:30 Rocky