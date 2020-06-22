23 Haziran Salı gün Kanal D ekranlarında hangi programların, dizilerin yer aldığını, saat kaçta başladığını merak eden vatandaşlarımız erken saatlerde yayın akışını araştırmaya başladı. Kanal D yayın akışı bugün nasıl olacak? Bugün hangi dizi ve film var? İşte Kanal D yayın akışı haberimizde...

KANAL D 23 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 KÜÇÜK AĞA 23 Haziran Salı

Kanal D’nin başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu, Zeki Alasya ve Emir Berke Zincidi’ nin yer aldığı, izlenme rekorları kıran dizisi “Küçük Ağa” tekrar bölümleriyle hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor.



09:00 NELER OLUYOR HAYATTA 23 Haziran Salı

Neler Oluyor Hayatta? 23 Haziran Salı günü canlı yayınlanan 187. Bölümüyle ekrana gelecek ve gündeme ve insana dair her şey masaya yatıracak.

Neler Oluyor Hayatta? Hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!



10:45 GÜNEŞİ BEKLERKEN 23 Haziran Salı

Güneşi Beklerken ilgiyle izlenen bölümleriyle yeniden Kanal D'de! Haftaiçi her gün 10:45' de izleyici ile yeniden buluşmaya hazırlanan bu diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler ekranları başından ayrılmıyor...

Güneşi Beklerken Hafta içi her gün 10:45'de Kanal D'de!



13:15 AŞK-I MEMNU 23 Haziran Salı

Aşk-ı Memnu ilgiyle beklenen tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkıyor.

Aşk-ı Memnu​​​​​​​ Hafta içi her gün 13:15'de Kanal D'de!



15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki? 23 Haziran Salı

Bir dönem televizyonlara damga vuran dönem dizisi Öyle Bir Geçer Ki tekrar bölümleriyle yeniden ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki Hafta içi her gün 15:45’te Kanal D'de!



18:45 Kanal D Ana Haber 23 Haziran Salı

Günün önemli gelişmeleri Kanal D Haber'de izleyiciye sunuluyor...



20:00 Çarkıfelek 23 Haziran Salı

Kanal D’nin sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı hız kesmeden devam ediyor.

Çarkıfelek Hafta içi her gün 20:00'da Kanal D'de!



22:30 Hekimoğlu 23 Haziran Salı