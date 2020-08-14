Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 15 Ağustos Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 15 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 15 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı

07:00 Ankara'nın Dikmen'i

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Iron Man 2

15:30 Çatı Katı Aşk

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası

23:15 Çok Akustik

ÇOK AKUSTİK 10. BÖLÜM FRAGMANI- MERVE ÖZBEY

Çok Akustik 10. Bölüm Fragmanı yayında! Ercan Saatçi'nin sunduğu Çok Akustik programının yeni bölüm konuğu Merve Özbey oluyor.

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik” programında her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırlayacak, sohbet ve müzik bir arada olacak. Çok Akustik Kanal D’de!