Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 15 Ağustos Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 15 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 15 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 15 Ağustos Cumartesi 2020 Yayın Akışı
07:00 Ankara'nın Dikmen'i
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Iron Man 2
15:30 Çatı Katı Aşk
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası
23:15 Çok Akustik
ÇOK AKUSTİK 10. BÖLÜM FRAGMANI- MERVE ÖZBEY
Çok Akustik 10. Bölüm Fragmanı yayında! Ercan Saatçi'nin sunduğu Çok Akustik programının yeni bölüm konuğu Merve Özbey oluyor.
Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik” programında her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırlayacak, sohbet ve müzik bir arada olacak. Çok Akustik Kanal D’de!