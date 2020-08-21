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Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 22 Ağustos Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 22 Ağustos 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çatı Katı Aşk
16:00 Iron Man 3
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:15 Çatı Katı Aşk

Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 22 Ağustos Cumartesi

Harry Potter ve Ateş Kadehi Kanal D'de

Harry’nin, Hogwart’daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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