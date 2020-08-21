Kanal D yayın akışı Cumartesi | Kanal D'de bugün ne var? 23 Ağustos Pazar

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 23 Ağustos Pazar Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 23 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

09:45 Magazin D PazarYENİ BÖLÜM

13:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

16:15 Çatı Katı Aşk

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı

22:45 Uzak Ara Eğlence

