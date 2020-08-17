Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 17 Ağustos Pazartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 17 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 17 Ağustos Pazartesi 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir (Yeni bölüm)

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

23.00 Matrix

MATRİX KANAL D'DE

Orijinal adı : Matrix

Türü : Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı : 1999

Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne ve Carrie-Anne Moss

Konu : Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?