Kanal D yayın akışı Pazartesi | Kanal D'de bugün ne var? 17 Ağustos Pazartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 17 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 17 Ağustos Pazartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 17 Ağustos Pazartesi 2020 Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir (Yeni bölüm)
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
23.00 Matrix
MATRİX KANAL D'DE
Orijinal adı : Matrix
Türü : Aksiyon, Bilim Kurgu
Yapım Yılı : 1999
Yönetmen : Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne ve Carrie-Anne Moss
Konu : Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?