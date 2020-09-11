Kanal D yayın akışı Perşembe| Kanal D'de bugün ne var? 12 Eylül Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 12 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:30 Çatı Katı Aşk
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Hekimoğlu
16:15 Yeni Hayat
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
ÇATI KATI AŞK FRAGMANI