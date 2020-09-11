Kanal D yayın akışı Perşembe| Kanal D'de bugün ne var? 12 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 12 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 12 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:30 Çatı Katı Aşk

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hekimoğlu

16:15 Yeni Hayat

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

ÇATI KATI AŞK FRAGMANI