Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 14 Ağustos Cuma

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 14 Ağustos Cuma Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 14 Ağustos Cuma 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Çat Katı Aşk 'Dizi'

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19.00 Kanal D Haber

20.00 Iron Man 2

22:30 Rocky 2

IRON MAN 2

Küstah ama seksi bir işadamı görüntüsündeki Tony Stark aslında Iron Man'in ta kendisidir ve bu özelliğini tüm dünya ile paylaşmaktan hiç de çekinmiyordur. Sırrını paylaşması için "mahalle baskısı" gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir. Yönetmen Jon Favreau ve Oscar'a aday gösterilen Robert Downey Jr'ı tekrar bir araya getiren Iron Man 2'de, milyarder mucit Tony Stark ve arkadaşlarının macera dolu komedisi eğlenceli dakikalar vaad ediyor.

Başrollerinde Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson'ın olduğu "Iron Man 2 " filmi Kanal D'de!