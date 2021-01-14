Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Babam Çok Değişti" yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Babam Çok Değişti 'Dizi'

23.15 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Babam Çok Değişti 1. Bölümde Aslı, evden taşınmak istediğini açıklayınca olanlar oluyor.Aslı, kayınvalidesi Arife ile artık aynı apartmanda oturmak istemez ve taşınmaya karar verir. Mehmet Ali ise Aslı'nın bu kararını son derece olumsuz karşılar. Ancak Aslı bu kararından vazgeçmez ve Arife'ye de taşınacaklarını söyler. Aslı'nın taşınma fikrine Arife'den nasıl bir tepki gelecek?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon

)Rıfkı Pamuk (Timur Acar)