Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 18 Ağustos Salı

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 18 Ağustos Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 18 Ağustos Salı 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

22:30 Süper Magazin

00:30 Çatı Katı Aşk

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA

Başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan'ın olduğu "İlk Yenilmez: Kaptan Amerika" filmi Kanal D'de!

Orijinal Adı : Captain America: First Avenger

Yapım Yılı : 2011

Yönetmen : Joe Johnston

Oyuncular : Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Sebastian Stan

Konu : 1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.