Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 18 Ağustos Salı
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 18 Ağustos Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 18 Ağustos Salı Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 18 Ağustos Salı 2020 Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
22:30 Süper Magazin
00:30 Çatı Katı Aşk
İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA
Başrollerinde Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan'ın olduğu "İlk Yenilmez: Kaptan Amerika" filmi Kanal D'de!
Orijinal Adı : Captain America: First Avenger
Yapım Yılı : 2011
Yönetmen : Joe Johnston
Oyuncular : Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Sebastian Stan
Konu : 1. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.