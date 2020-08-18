Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 19 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Çarkıfelek

ÇARKIFELEK 113 BÖLÜM FRAGMANI

Çarkıfelek 113. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmacılar hangi etapları oynadı? Kim hangi ödülü kazandı? Araba zarfı bulunana kadar oynanan büyük final nasıl sonuçlandı?

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Kanal D'de!