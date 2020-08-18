Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Ağustos Çarşamba
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Ağustos Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 19 Ağustos Çarşamba 2020 Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Çarkıfelek
ÇARKIFELEK 113 BÖLÜM FRAGMANI
Çarkıfelek 113. Bölüm Fragmanı yayında! Yarışmacılar hangi etapları oynadı? Kim hangi ödülü kazandı? Araba zarfı bulunana kadar oynanan büyük final nasıl sonuçlandı?
Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Kanal D'de!