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Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 16 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...  

KANAL D 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:15 Çatı Katı Aşk

09:45 Magazin D Cumartesİ

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16.15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 Rocky 5

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Orijinal adı     : Rocky 5

Yönetmen      : John G. Avildsen

Türü                : Aksiyon, Dram

Oyuncular      : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Konu              : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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