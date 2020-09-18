Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 16 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:15 Çatı Katı Aşk

09:45 Magazin D Cumartesİ

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16.15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 Rocky 5

Orijinal adı : Rocky 5

Yönetmen : John G. Avildsen

Türü : Aksiyon, Dram

Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

Konu : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.