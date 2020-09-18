Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 19 Eylül Cumartesi
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 19 Eylül Cumartesi Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 16 Eylül Çarşamba Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 19 Eylül 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:15 Çatı Katı Aşk
09:45 Magazin D Cumartesİ
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16.15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
00:15 Rocky 5
Orijinal adı : Rocky 5
Yönetmen : John G. Avildsen
Türü : Aksiyon, Dram
Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young
Konu : Ivan Drago ile geçirdiği ağır maçın ardından evine geri dönen Rocky Balboa, maçtan beyninde bir hasarla çıkmıştır. Hastalığı nedeniyle ringlere dönme konusunda isteksiz gözüken Rocky, başka boksörlerin antrönörlüğünü yapmaya başlar.