Kanal D yayın akışı Perşembe | Kanal D'de bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe

Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 20 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...

KANAL D 20 Ağustos Perşembe 2020 Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

00:15 B Planı

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI

Çatı Katı Aşk 7. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş, Ayşen'e aşkını ilan ediyor!

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşkı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.

Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.

Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!