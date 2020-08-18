Kanal D yayın akışı Perşembe | Kanal D'de bugün ne var? 20 Ağustos Perşembe
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 20 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışı ve bugün Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlarının günlük yayın akışını haberimizde sizler için hazırladık. Peki 20 Ağustos Perşembe Kanal D yayın akışı bugün neler var? İşte Kanal D yayın akışı...
KANAL D 20 Ağustos Perşembe 2020 Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
00:15 B Planı
ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI
Çatı Katı Aşk 7. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş, Ayşen'e aşkını ilan ediyor!
Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşamaya devam ediyor. Ona bağlanmamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Kendisi de Ateş'e olan duygularının farkındadır; ama, güvenemediği Ateş'ten uzak durmaya da kararlıdır. Ateş ise Ayşen'e, öpmesinin nedenini kendisine olan aşkı olduğunu söylüyor. Peşinden bir dakika ayrılmayan Ateş, aşkını Ayşen'e ispatlamaya çalışıyor.
Yasemin-Demir cephesinde ise, durumlar biraz karışık. Demir'in etrafında dört dönen Sevda, Yasemin'i yıldırmayı başarıyor. Yasemin, Demir için savaşamayacağını anlayınca gitmeye karar veriyor. Onu Demir'in "Gitme" demesi umudunu tekrar yeşertiyor.
Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!