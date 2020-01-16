Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalar sürerken Fransa'dan dev kanal projesi

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalar devam ederken, Fransa Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak olan yüksek kapasiteli bir kanalı hayata geçirmek için atağa geçti. Proje maliyetinin yüzde 42'si ise Avrupa Birliği karşılayacak.

AVRUPA, PROJELERİNE BİR YENİSİ EKLENİYOR

Türkiye'de Kanal İstanbul tartışmaları sürerken; Avrupa projelerine bir yenisini daha ekliyor. Fransa, 106 kilometre uzunluğunda bir kanal ile Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak projeyi hayata geçirmenin peşinde.

PROJE MALİYETİNİN YÜZDE 42'Sİ AB TARAFINDAN KARŞILANACAK

Fransa'nın projesine engel olma çabaları bir yana dursun, finansal destek de sağlanıyor. Avrupa Birliği, kanal projesinin maliyetinin yüzde 42'sini karşılayacak. Projenin Avrupa'da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. 106 kilometrelik kanalın Seine ve Scheldt nehirlerini birbirine bağlayarak su taşımacılığını da kolaylaştırması bekleniyor.

MAKSİMUM MAVNA KAPASİTESİ 4400 TONA ÇIKACAK

Kanal, Canal de Saint-Quentin ve mevcut Canal du Nord'un yerini alacak ve maksimum mavna kapasitesini 650'den 4400 tona çıkaracak.

TÜRKİYE'DE İSE MUHALEFET ENGEL OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Fransa, kanal projesini hayata geçirmek için çalışırken, AB de projeye destek verirken; Türkiye'de CHP'nin başını çektiği istemezükçü zihniyet Kanal İstanbul projesine destek vermek şöyle dursun, engel olmak için elinden geleni yapıyor, birçok asılsız ve manipülatif haberle halkı yanlış bilgilendirerek projeyi karalamaya çalışıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ

Muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen Hükümet Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmek için kararlı bir şekilde çalışıyor. Başkan Erdoğan, projeyi hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadeleriyle yanıt vermişti..

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DİKKAT ÇEKEN KANAL PROJELERİ

Günümüzde de özellikle Avrupa'da kanallar ulaşımda ciddi bir rol oynuyor. Fransa'da yaklaşık 5000 km'lik kanal mevcut. Belçika ve Hollanda'daki kanallar daha çok deniz seviyesinin altında, ulaşım ve sulama maksadıyla kullanılıyor.

Yalnızca Avrupa'da değil Rusya'da da suni olarak açılmış veya çevrilmiş kanallar var.

Süveyş dünyada en çok bilinen ve önem taşıyan kanallardan biri. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay bir su yolu. Tam 163 kilometre uzunluğunda. Kanal Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlıyor.

Eski gemiciler ticarette çok uzun yol ve mesafe kat ettikleri için böyle bir kanal yapma gereksinimi ortaya çıkmış. Dünyanın en önemli kanallarından biri de Panama.

Panama kanalı sayesinde Amerika'nın doğusu ile batısı arasındaki ulaşım fazlasıyla kısaldı. Örneğin, New York'tan San Francisco'ya giden bir gemi, bu kanal açılmadan önce 22.500 km yol almak zorunda iken kanal sayesinde 9500 km yol gidiyor.

Bu kanal aynı zamanda Avrupa ve Afrika kıtaları ile Batı Amerika arasındaki ulaşımı da kısaltıyor.

Baltık Denizi'nde bulunan Kiel kanalı ulaşım açısından büyük bir önem taşıyor. Kanal, 1887-95 arasında Alman savaş gemilerine kestirme bir yol sağlamak amacıyla yapılmıştı.

Ve Ege Denizi'ni Adriyatik Denizi'ne bağlayan Korint kanalı. Kanal, orta boy ve küçük gemilerin geçişine elverişli. Gemiler Korint kanalı sayesinde, 900 km'lik Mora Yarımadası'nın çevresini dolaşmaktan kurtuluyor.

Bir yandan da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de hayata geçirilmesi planlanan kanal projeleri bulunuyor.

Onlardan biri de Basra Körfezi ile Hazar denizini birleştirmesi planlanan 'Hazar Mega Kanalı'.

Bir başka örnek daha: Nikaragua kanalı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'dan geçerek

Karayip denizi ile büyük Okyanus'u birbirine bağlaması planlanan su yolu.

Türkiye'nin 'Kanal İstanbul' projesi ise dünyada öne çıkan sayılı kanal projesinden biri.

Peki Türkiye 'Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyuyor? İşte tam da bu sebeplerle, Türkiye Kanal İstanbul projesine ihtiyaç duyuyor.