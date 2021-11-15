Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'ta canlı olarak yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan'ın "Kanal İstanbul projesinde son durum ne?" soruna da yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, temelini attıkları Sazlıdere Köprüsünü işaret ederek buranın Kanal İstanbul yolundan geçtiğini ve bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiklerini söyleyerek, kanalın ilk köprüsü olacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.

Halkalı-Kapıkule hattını tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn ettik. Kanal İstanbul hem zaman alacak, hem de maliyetli bir iş. Önce alternatif yolları yapmak gerekir. Dünyadaki bu deniz ticaret alanlarındaki hareketlilik, dünyanın merkezinde bulunmamız bizim böyle lojistik koridorlara yön vermemiz çok önemli.

En ekonomik koridor ülkemizden geçendir. İstanbul'da 40 bin gemi hareketi var. İstanbul bunu kaldıracak bir kapasitede değil. Bugün İstanbul Boğazı'nda 20 saate varan bekleme süreleri var. 2030'da 25 milyar ton ticaret hacmine çıktığında kaldıramayacak bir boyuta ulaşacak. Ülkenizin gelişmesi için köprülere, yollara ihtiyaç var. Gelecekteki ihtiyaçlara devlet olarak şimdiden çözüm bulmak lazım. Köprüye karşı çıkanla Kanal'a karşı çıkan aynı zihniyette. İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP TEPKİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından Kanal İstanbul konusunda Türkiye’deki tüm büyükelçilere kendi dillerinde mektup gönderdiğini anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun mektubu projeyi aksatamaz" dedi.

"BİZ YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ, ONLAR YATIRIMCILARI TEHDİT EDİYOR"

Bakan Karaismailoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun mektubu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yabancılardan medet ummak. Biz yatırımcı çekmek için çağrı yapıyoruz, onlar yatırımcıları tehdit ediyor. Bu bir ulaşım projesidir. Türkiye'nin ve İstanbul boğazının risklere karşı hazırlıklı olması gereken bir projedir. Aynı zihniyet İstanbul Boğazı yapılırken "suyu kurutursunuz" diyordu. Bu zihniyetin yapın dediği bir şey var mı? Yatırıma ve yatırımcıya karşılar."