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Kanala devrilen otomobillerinin çekilmesini çay içerek izlediler!

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil su kanalına devrildi. Olayın ardından otomobilin içinden yara almadan kurtulan 3 kişi çağırdıkları çekicinin otomobili taşımasını termostan çay içerek izledi.

Kanala devrilen otomobillerinin çekilmesini çay içerek izlediler!

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. 3 kişinin yaralanmadan kurtulduğu kazada aracın çekiciye yüklenmesi çay içerek izlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gece saat 03.20 sıralarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kanala devrilen otomobillerinin çekilmesini çay içerek izlediler!

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kanala devrilen otomobillerinin çekilmesini çay içerek izlediler!Kanala devrilen otomobillerinin çekilmesini çay içerek izlediler!

Okan Gül
Video Editörü


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