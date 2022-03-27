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  3. Kandilli duyurdu! Komşuda korkutan deprem! Yunanistan'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi!

Kandilli duyurdu! Komşuda korkutan deprem! Yunanistan'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi!

Kandilli tarafından yapılan paylaşımda göre Yunanistan'da 3.7 şiddetinde bir depremin meydana geldiği ifade edildi.

Kandilli verilerine göre deprem Yunanistan'da saat 20:32'de yerin 5.0 km altında. 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

AFAD SON DEPREMLER 27 MART 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Kandilli duyurdu! Komşuda korkutan deprem! Yunanistan'da 3.7 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 MART 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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