Kandilli duyurdu! Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi resmi twitter hesabından Yunanistan'da saat 14:44'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2022
YUNANISTAN https://t.co/00SUMcs58c
07.04.2022, 14:44:41 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 4.8 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.