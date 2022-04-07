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  3. Kandilli duyurdu! Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli duyurdu! Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi resmi twitter hesabından Yunanistan'da saat 14:44'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kandilli duyurdu! Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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