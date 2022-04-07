Kandilli duyurdu! Yunanistan'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi resmi twitter hesabından Yunanistan'da saat 14:44'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.