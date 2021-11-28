Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre, Akdeniz Girit Adası açıklarından 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:12 sıralarında olan depremin derinliği 9.2 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 28, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/Sw5xVJ5GTV
28.11.2021, 11:12:57 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 9.2 km#Kandilli