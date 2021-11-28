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  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre, Akdeniz Girit Adası açıklarından 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:12 sıralarında olan depremin derinliği 9.2 km olarak belirlendi.

 

 

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