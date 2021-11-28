Kandilli Rasathanesi duyurdu: Girit Adası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem!

FETÖ abilerinden şaşkınlığa uğratacak itiraflar! Hangi testleri geçerek asker veya polis oldular?

Bulgar turistler Edirne'yi bastı! Alışveriş için 1 milyon Bulgar turist Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk oluşturdu!