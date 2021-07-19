Kandilli Rasathanesi duyurdu: Suriye, 5.1'lik depremle sallandı
Son dakika: Kandilli Rasathanesi, Suriye'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 01.09'da yerin 8.8 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre ise deprem Palmyra şehrinde yerin 6.73 kilometre altında 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 18, 2021
SURIYE https://t.co/EBgv6iU99w
19.07.2021, 01:09:09 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 8.8 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.